Trofeo Stefano Scardoni: a Bosco Chiesanuova 350 atleti da tutta Italia

A Malga San Giorgio le gare del Trofeo Scardoni: attesi a Bosco Chiesanuova 350 atleti provenienti da tutta Italia.

Il Comune di Bosco Chiesanuova è pronto ad accogliere oggi, a Malga San Giorgio, le gare del Trofeo Stefano Scardoni con partenza della manifestazione sciistica dalle 9.30 di sabato 8 e di domenica 9 febbraio.

L’atteso evento sportivo, organizzato dallo Sci Club Bosco-Lessinia e reso possibile dall’efficace preparazione delle piste da sci ad opera di LessiniaTourist, inizia sabato con la gara Master Staffetta che prevede 3 frazioni da 7,5 km per il maschile e 3 frazioni da 5 km per il femminile, valide per i Campionati Italiani. Domenica si prosegue con la Master Tecnica Libera Individuale, sempre valida per la classifica dei Campionati Italiani e che si svolge su un percorso di 30 km per il maschile e di 15 km per il femminile, con la Sportful Giovani Senior e la Allievi/Ragazzi Laser Style Italia valide per il Campionato regionale. Imperdibile, la Gran Prix Lattebusche Baby e Cuccioli dedicata ai piccolissimi sugli sci.

Nei due giorni di gare, sono attesi a Bosco Chiesanuova 250 giovani e baby e 100 Master provenienti da tutta Italia, come ha spiegato il Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova, Claudio Melotti: “Gli atleti dello Sci Club di Bosco che partecipano alle gare sono una quarantina, a dimostrazione di come questo straordinario sodalizio, nato nel 1926 e affiliato F.I.S.I. dal 1946, continui ad essere un punto di riferimento sportivo per moltissimi dei nostri bambini e ragazzi. Questa manifestazione, oltre a rappresentare il nostro dna, è un’importante opportunità di visibilità per il territorio”.

Lo Sci Club Bosco-Lessinia.

Negli anni, lo storico Sci Club Bosco-Lessinia ha portato alla ribalta ben tre atleti olimpici, ottenuto due medaglie olimpiche – un oro e un bronzo – decine di titoli italiani e svariati titoli regionali, come ricorda il Presidente Ivo Scardoni: “Passione, attenzione al dettaglio, spirito di sacrificio. Non ci sono scorciatoie per arrivare ad ottenere risultati sportivi importanti sugli sci, solo tanto tanto lavoro. E lo Sci Club Bosco è convintamente al fianco di bambini e ragazzi della Lessinia che desiderano imparare a sciare, gareggiare, stare in compagnia e a contatto con la natura. Un sincero ringraziamento a tutti gli sponsor, fondamentali per la realizzazione di questa manifestazione”.