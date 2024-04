Pasquetta di paura per cinque amici, bloccati su un’isolotto nel fiume

Disavventura a Pasquetta per cinque amici, rimasti bloccati su un’isolotto a causa delle forti piogge: ci pensano i vigili del fuoco.

Disavventura per cinque amici nel padovano, per fortuna con lieto fine, a Pasquetta. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, cinque giovani sono rimasti bloccati dall’innalzamento dell’acqua su un isolotto in mezzo al fiume Brenta, in località Santa Croce Bigolina, nel comune di Cittadella. E sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

I cinque giovani si trovavano sull’isolotto per trascorrere in campeggio le festività pasquali, quando a causa delle piogge incessanti il fiume si è alzato. I cinque hanno chiesto aiuto, non riuscendo più ad attraversare il fiume. Le squadre dei vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento da Padova e da Vicenza con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno raggiunto i ragazzi sull’isolotto con un gommone da rafting. Dopo averli rassicurati hanno fatto indossare loro l’attrezzatura di sicurezza e li hanno poi recuperati con il gommone con una manovra denominata “Tirolese”. Nessuna persona è rimasta ferita.