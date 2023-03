Tentato femminicidio di Palù, riprese in mattinata le ricerche dell’uomo che ha accoltellato la moglie.

Sono riprese nella mattinata di oggi, venerdì, le ricerche del 50enne che all’alba di ieri ha accoltellato la moglie a Palù. L’uomo, dopo che la figlia 18enne della coppia aveva dato l’allarme, era scappato di casa alle 5 del mattino in ciabatte e pigiama, e armato del coltello con il quale aveva appena ferito gravemente la donna. Da più di 24 ore ha fatto perdere le proprie tracce.

A nulla infatti sono servite fino ad ora le ricerche dei carabinieri, che hanno passato palmo a palmo l’intera zona, anche con l’aiuto dell’elicottero e di un drone. Le ricerche si sono concentrate soprattutto nelle campagne intorno alla casa di Palù, in via Fratelli Bettili. Ma senza alcun esito. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, a questo punto, anche quella che possa aver compiuto un gesto estremo.

L’uomo, classe 1973, era arrivato in Italia dalla Romania vent’anni fa. Si era stabilito a Palù, sia lui che la moglie lavoravano in aziende della zona, non avevano problemi economici. Nulla, secondo i vicini di casa, faceva presagire quanto è accaduto. La donna, nel frattempo, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento.