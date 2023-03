Disavventura per due ragazze veronesi: inviano foto nude per un casting e vengono ricattate da una coppia di fidanzati.

Inviano foto nude per quello che credono un casting e finiscono per essere ricattate. Brutta disavventura per due giovani ragazze veronesi, appassionate del mondo dello spettacolo e abituate a postare immagini della loro vita sui social, che sono diventate vittime di persone che hanno cercato di sfruttarle. Con il miraggio di sfondare nel mondo della televisione, entrambe sono state contattate su Instagram e WhatsApp da utenti che hanno chiesto loro di inviare foto di nudo. Dopo aver ottenuto le foto, i ricattatori hanno minacciato di diffonderle in rete se le ragazze non avessero soddisfatto le loro richieste.

Le due però non hanno ceduto al ricatto, e sono andate in Procura a denunciare quanto accaduto. La Procura di Verona ha contestato l’ipotesi di reato di tentata violenza privata. Dopo un’indagine dei carabinieri, sono stati rinviati a giudizio K.B. e D.G., fidanzati, i presunti autori del reato.

I fatti.

Le due ragazze sono state contattate su Instagram da un utente con il nickname “Mediasetcasting26” e da un altro utente su WhatsApp. Le richieste di inviare foto nude sono arrivate poco dopo, con la scusa di partecipare a un casting per una fiction televisiva. Dopo aver ottenuto le foto, i ricattatori hanno chiesto “qualcosa” in cambio per non diffonderle. Sebbene le ragazze si siano rifiutate di soddisfare le richieste, le minacce di diffusione delle foto sono continuate.

A quel punto, come detto, le due ragazze hanno denunciato tutto ai carabinieri, che hanno scoperto che l’utenza apparteneva ai due fidanzati, entrambi già segnalati per episodi simili. E che ora andranno a processo.