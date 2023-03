Pale gommate: varietà e marchi

Spesso le attrezzature di carico affiancano i lavori di costruzione e altri lavori su larga scala. Ogni buona pala gommata include una pala o un altro attrezzo potente e maneggevole che può essere utilizzato per spostare i carichi su brevi distanze.

Oggi le imprese edili necessitano di macchinari come pala gommata, che possono essere acquistate sui più noti mercati online. Queste macchine multifunzionali sono in grado di movimentare quasi tutti i tipi di carico solido, compresi detriti, terriccio e materiale da costruzione.

Come scegliere un meccanismo efficiente

La scelta dei macchinari rappresenta una fase cruciale per chi organizza e svolge diversi lavori. Le diverse marche di pala gommata variano notevolmente nelle loro specifiche e capacità. La loro classificazione dipende dal design degli elementi di lavoro. Oltre alla benna, i diversi modelli di pala gommata possono essere dotati di:

dispositivi di aggancio;

rastrello;

attrezzatura di spinta;

pale;

trituratori;

scope;

bracci di sollevamento;

forcone;

coclee.

Questi accessori ampliano notevolmente le funzionalità dell’unità principale.

I marchi più popolari

Per effettuare un acquisto soddisfacente di questo tipo di macchinari, è necessario valutare solo le inserzioni commerciali di rivenditori fidati. Pertanto, è meglio cercare una pala gommata solo su siti affidabili.

Per chi è interessato alla vendita o al noleggio di una pala gommata, è opportuno conoscere i modelli e i produttori più popolari di tali dispositivi.

Le marche di pale gommate più diffuse oggi sono:

Caterpillar;

Komatsu;

Wacker Neuson;

John Deere.

La rinomata Komatsu produce le macchine come pala gommata di medie e grandi dimensioni dotate di un impianto idraulico di qualità e di trasmissioni affidabili.

Il Gruppo Wacker Neuson da anni realizza prodotti tecnologici destinati principalmente all’industria edile. L’azienda offre un’ampia scelta di sistemi di carico gommati con telaio articolato rinforzato e attrezzature.

Caterpillar è uno dei marchi più popolari per quanto riguarda la pala gommata. Oggi l’azienda produce piccole unità gommate che pesano fino a 60.000 piedi.

Un altro produttore rinomato, John Deere, ha più di quindici versioni di pala gommata con motori potenti.

Chi utilizza le pale gommate?

Le pale gommate nuove o usate, caratterizzate da dimensioni ridotte e capacità di carico utile, vengono spesso acquistate da imprese di giardinaggio e di movimentazione dei materiali. La benna compatta, larga fino a 1 metro, viene talvolta sostituita da forche, trituratori e altri accessori, a seconda del lavoro da svolgere.

Le pale di medie dimensioni, con una benna di circa 3-5 metri, sono progettate per la movimentazione di carichi più pesanti. Per questo motivo sono più spesso utilizzate in edilizia. La pala gommata di grandi dimensioni ha una benna larga 6-8 metri. Sono utilizzate per la ghiaia e i materiali più pesanti.