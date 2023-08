Arrestato per spaccio di droga dai carabinieri di Bussolengo un 32enne.

Detenzione e spaccio di droga, 32enne arrestato in flagranza di reato. I carabinieri di Bussolengo, con l’aiuto di un’unità cinofila di Torreglia (PD), lo scorso 17 agosto hanno eseguito il controllo di un casolare abbandonato. All’interno, a seguito della verifica dei locali, dove erano stati trovati due cittadini marocchini, i militari sono stati insospettiti dalla presenza di alcuni involucri contenenti della sostanza polverosa bianca.

Per tale motivo, dopo le perquisizioni, i carabinieri hanno arrestato uno dei due cittadini marocchini, un uomo di 32 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare lo stesso veniva trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, suddivisa in 33 involucri, la somma di 1.580 euro in contanti, nonché 420 grammi di sostanza da taglio. Al termine delle formalità di rito, l’uomo, veniva associato presso le camere di sicurezza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, l’arresto veniva convalidato e veniva disposta per il 32enne la misura del divieto di dimora nella Provincia di Verona.