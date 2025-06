Verona nella morsa del caldo: venerdì giornata da bollino rosso

Il caldo non concede tregua, venerdì giornata da bollino rosso a Verona.

Il grande caldo non dà tregua e a Verona arrivano le giornate da bollino rosso. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, la città scaligera sarà infatti fra le tredici italiane contrassegnate con il bollino rosso nella giornata di venerdì 27 giugno, il livello massimo di allerta che segnala rischi per tutta la popolazione, non solo per le fasce più fragili.

Le temperature continueranno a salire, con valori ben oltre le medie stagionali. Nel Centro-Nord si prevedono balzi di 6-8 gradi, con massime che supereranno facilmente i 35 gradi, accompagnate da valori di temperatura percepita ancora più elevati a causa dell’umidità.

Già nella giornata di oggi, giovedì 26, Verona è sotto allerta di livello 2 (bollino arancione), per poi passare al massimo grado di emergenza il giorno successivo. Una situazione che impone massima attenzione, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e prestare particolare cura agli ambienti domestici e di lavoro, limitando l’uso di elettrodomestici che aumentano il calore.