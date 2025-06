Dalla chiamata d’emergenza all’aggressione: a Verona infermiere della Croce Verde ferito a colpi di paletta.

Un intervento di routine si è trasformato in una aggressione ieri 25 giugno nel pomeriggio, a Borgo Venezia, dove due operatori della Croce Verde hanno subito percosse mentre cercavano di prestare soccorso a domicilio.

L’equipaggio, formato da un infermiere e un soccorritore-autista, era stato inviato in un’abitazione per una chiamata d’emergenza. Al loro arrivo, la porta era già aperta. Un uomo li ha accolti indicando che il presunto paziente si trovava al piano superiore. Ma una volta saliti, dei soccorritori nessuna traccia del paziente.

Nel tentativo di capire meglio la situazione, i due sono tornati al piano terra e hanno cercato nuovamente di parlare con l’uomo. È stato a quel punto che la situazione è degenerata. L’uomo, noto per precedenti problemi psichiatrici, ha improvvisamente aggredito l’infermiere colpendolo con una paletta in ferro per l’immondizia, provocandogli una ferita al braccio che ha richiesto punti di sutura. Anche il collega, colpito con una pompa da bicicletta, ha riportato lievi contusioni.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e un’automedica. I due sanitari sono stati trasportati al pronto soccorso: per l’infermiere una prognosi tra gli 8 e i 10 giorni, mentre per il secondo operatore non è stato necessario un trattamento particolare. L’aggressore è stato identificato e affidato alla Polizia.