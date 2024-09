A 83 anni in monopattino sulla Gardesana si schianta contro un’auto

Turista di 83 anni in monopattino sulla Gardesana si schianta contro un’auto alla rotonda di Lazise.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 22 settembre, alle 13.45, la polizia locale di Lazise è intervenuta per rilevare il 43º sinistro stradale dall’inizio dell’anno. L’incidente ha visto coinvolti un cittadino di origine tedesca dell’età di 83 anni che a bordo di un monopattino è andato a scontrarsi con un’autovettura condotta da una ragazza 26enne italiana proveniente da Bolzano in vacanza sul lago di Garda insieme ad altre amiche.

Il conducente del monopattino si trovava sul marciapiede lato sinistro della Gardesana proveniente dai campeggi ed era diretto al centro di Lazise. Ha imboccato la rotatoria che smista il traffico tra la SR249 e la Verona lago percorrendo in controsenso di marcia la strada e quindi impattando contro il veicolo che usciva da via Marra e si stava immettendo regolarmente in rotatoria.

Spesso la guida dei monopattini avviene in sfregio alle regole del codice della strada che dal 1 gennaio 2024 si sono fatte più stringenti. Negli ultimi 15 giorni sono stati sequestrati a Lazise due monopattini con potenza superiore a quanto consentito, in grado di sviluppare una velocità massima pari ad 85 km/h.