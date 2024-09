Temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla in tutto il Veneto

Allerta gialla temporali in Veneto.

Temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla in Veneto. Le previsioni meteo di Arpav indicano che tra il pomeriggio/sera di lunedì 23 e le prime ore di martedì 24 è previsto un rapido passaggio frontale con precipitazioni a tratti diffuse e fase più significativa tra la serata e le primissime ore di martedì. Saranno probabili anche rovesci e temporali specie tra Prealpi e pianura dove saranno possibili fenomeni localmente intensi (in particolare forti rovesci anche ripetuti) e quantitativi anche consistenti o localmente abbondanti specie su Prealpi/alta pianura.

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle ore 16.00 di oggi alle 6.00 di domani 24 settembre nel quale si dichiara: