La classifica dei migliori aeroporti d’Europa: tra i primi 85 il Catullo non c’è

Holidu ha stilato la classifica dei migliori aeroporti d’Europa: 11 gli italiani tra i primi 85, ma il Catullo di Verona non c’è.

Holidu, piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha stilato la classifica dei migliori aeroporti d’Europa: 11 gli italiani tra i primi 85, ma il Catullo di Verona non c’è. Zero, nessuna traccia. Questa classifica è stata elaborata utilizzando la valutazione media e il numero di recensioni di Google Maps per i 100 aeroporti più frequentati d’Europa, basandosi sul numero di passeggeri.

Ebbene, sul podio ci sono finiti gli aeroporti di Istanbul, primo in classifica, seguito da Porto e Atene. Undici, come detto, gli scali italiani tra i primi 85. Il primo è Fiumicino, al 14esimo posto. Poi troviamo Linate al 19esimo, Malpensa al 48esimo e Orio al Serio al 49esimo.

Più indietro ancora l’aeroporto di Napoli al 51esimo posto, il Marco Polo di Venezia al 53esimo, Il Falcone-Borsellino di Palermo alla posizione numero 65, il Fontanarossa di Catania alla 67, Ciampino al 71esimo posto, il Marconi di Bologna al 76esimo e infine, ultimo degli italiani, l’aeroporto di Pisa alla posizione numero 79. E il Catullo di Verona? Nessuna traccia.