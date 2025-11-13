In fuga da aprile: bloccato all’aeroporto di Verona il 28enne latitante ricercato per rapina e furto.

Latitante moldavo bloccato all’aeroporto di Verona: il 28enne deve scontare sei anni e tre mesi di carcere per rapina e furto. Si è conclusa con l’arresto un’operazione condotta dalla polizia all’aeroporto di Verona-Villafranca. Gli agenti della polizia di Frontiera hanno intercettato e catturato un uomo di 28 anni, originario della Moldavia, che risultava latitante da aprile e sul quale pendeva un ordine di carcerazione.

Il latitante è stato bloccato durante le procedure di controllo dei passeggeri in arrivo da un volo proveniente da Chisinau, capitale moldava. Dalle verifiche incrociate è emerso che il giovane era ricercato dalla Procura della Repubblica di Trento.

A carico del 28enne c’è una condanna definitiva a sei anni e tre mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.640 euro. La pena è relativa a gravi reati contro il patrimonio – tra cui rapina, furto in abitazione e ricettazione – commessi tra il 2016 e il 2018, quando era ancora poco più che ventenne.

Una volta identificato e confermata la sua posizione, l’uomo è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine e trasferito al carcere di Montorio, dove inizierà a scontare la pena detentiva.