Rivoluzione Verona Sud: approvato il progetto da 900 mila euro per riqualificazione e viabilità.

La Giunta comunale di Verona ha dato il via libera a un progetto di riqualificazione da 900mila euro per lo sviluppo dell’area di Verona Sud. Questo recente provvedimento si inserisce direttamente nel grande piano di trasformazione urbana.

Infrastrutture e sostenibilità.

L’investimento punta a migliorare la fluidità del traffico. L’opera pubblica principale riguarderà la revisione completa della viabilità nell’intersezione nevralgica tra la rotonda dello svincolo di via Vigasio Nord e via Flavio Gioia. Il progetto è finanziato attraverso una combinazione di fondi, includendo una quota derivante da quattro distinti Piani Urbanistici Attuativi (PUA) in fase di attuazione.

Il piano non si concentra solo sul traffico: interessa una superficie di circa 4 mila metri quadrati e prevede la costruzione di una nuova struttura polifunzionale, destinata a ospitare attività commerciali e terziarie. Contestualmente, verrà ampliato il patrimonio urbano con la creazione di nuove aree verdi e nuovi parcheggi pubblici.

L’operazione, trova copertura nel bilancio comunale 2025-2027. Di questi 900 mila euro, circa 250 mila sono garantiti da un contributo privato a titolo di “sostenibilità”.