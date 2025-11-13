Blitz della polizia locale di Verona nell’area demaniale di via Faccio.

Nuovo blitz della polizia locale di Verona nelle case nell’area demaniale di via Faccio, già in passato tra le zone considerate più “a rischio” e oggetto di controlli. Agenti e ufficiali del reparto Territoriale e del Nucleo Cinofili hanno recuperato quasi un etto di hashish nascosto.

All’interno sono stati trovati vari giacigli e molti rifiuti. L’area è stata segnalata da residenti ed è tra le zone maggiormente controllate dagli agenti della polizia locale scaligera.