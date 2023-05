Meteora avvistata anche nei cieli sopra Verona, caccia ai frammenti caduti

Avvistata una meteora nei cieli di Verona e in gran parte del nord Italia.

E’ stata avvistata anche nel Veronese la meteora che la notte del 24 maggio scorso ha illuminato i cieli di gran parte del nord Italia. Avvistamenti sono stati infatti registrati dalla Toscana, al Piemonte e fino al Veneto. Mentre alcuni frammenti potrebbero essere caduti nel cremonese. Lo indicano, come riferisce Ansa, le analisi preliminari condotte da Prisma, la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell’Atmosfera dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

“Se qualche frammento avesse raggiunto il suolo – spiegano gli esperti – la parte più consistente potrebbe essere caduta nel Comune di Sospiro, a est di Cremona, mentre altri frammenti più piccoli potrebbero essere sparsi lungo il corso del fiume Po, nel territorio dei Comuni di San Daniele Po e Pieve d’Olmi”.

L’area interessata dai frammenti.

Saranno proprio gli esperti di Prisma a dover delimitare l’area interessata dalla possibile caduta, generalmente un’ellisse di alcuni chilometri lungo i due assi principali. Se l’ipotesi di una caduta al suolo fosse confermata, verranno organizzate squadre di ricerca sul posto, aperte anche ai volontari appositamente formati, che potranno affiancare gli esperti in quella che è già stata definita la “caccia al meteorite di mezzanotte”. Quindi se per caso dovesse capitarvi di incappare in una pietra scura o un frammento metallico di qualche centimetro di diametro, il suggerimento è di avvisare le autorità.

Il ritrovamento della roccia cosmica, avvistata mercoledì da 11 telecamere della rete Prisma, potrebbe diventare il terzo in Italia nel giro di pochi anni, dopo quello del meteorite di Cavezzo, avvenuto nel gennaio 2020, e quello del meteorite di Matera, chiamato “meteorite di San Valentino” perché caduto la sera del 14 febbraio scorso.