Meteo, la Protezione civile mette in allerta per possibile forte vento

Bollettino meteo della Protezione civile del Veneto, nelle prossime ore e fino a martedì allerta per possibile vento forte.

Attenzione al vento: la Protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso che evidenzia dalle prime ore di lunedì 31 marzo alla mattinata di martedì 1° aprile fasi di rinforzo dei venti in quota dai quadranti settentrionali, con intensità a tratti forte. Possibili raffiche di Foehn localmente forti anche nelle valli, specie dolomitiche, e, occasionalmente, sulle zone pedemontane specie occidentali.

Le previsioni di oggi, domenica 30, sono in prevalenza sereno, con temperature massime in aumento, localmente anche marcato. Venti in quota dai quadranti settentrionali da moderati a tesi/forti in serata, con possibili raffiche in qualche fondovalle dolomitico. In pianura venti da sud-ovest deboli/moderati.

Domani, lunedì 31, tempo stabile e in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità sulle Dolomiti più settentrionali e sviluppo di locali annuvolamenti anche in pianura nel pomeriggio. Precipitazioni: non si esclude qualche fiocco sulle Dolomiti più settentrionali, altrove generalmente assenti. Temperature: in generale diminuzione, specie in quota. Venti: in pianura deboli variabili salvo rinforzi in serata da nord-est. In quota venti da nord da tesi a forti nella seconda parte della giornata; saranno probabili rinforzi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulle zone pedemontane. Mare: poco mosso.

Martedì 1° aprile nubi irregolari, più frequenti e consistenti sui settori meridionali della pianura, si alterneranno a schiarite, anche ampie, specie nel pomeriggio. Precipitazioni: non si escludono del tutto locali precipitazioni sulla pianura meridionale in mattinata. Temperature: minime senza notevoli variazioni o localmente in ulteriore calo; massime in ripresa o localmente stazionarie in pianura. Venti: in quota permarranno venti tesi/forti da nord-est; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle. In pianura soffieranno venti di Bora: tesi sulla costa, deboli/moderati nell’entroterra. Mare: da poco mosso a mosso, specie sui settori costieri centro-meridionali.