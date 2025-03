Incidente sulla Gardesana, auto travolge cinque motociclisti: due feriti gravi

Incidente sulla strada Gardesana nel territorio bresciano: auto travolge cinque moto, due feriti in gravi condizioni.

Un grave incidente si è verificato questa mattina, domenica 30 marzo, poco dopo le 8 lungo la statale 45 bis, la Gardesana Ovest, in provincia di Brescia. Un’auto, per motivi ancora da ricostruire, ha travolto cinque moto provenienti dalla direzione opposta, causando diversi feriti, tra cui uno in condizioni particolarmente critiche.

L’incidente, come riferisce Ansa, è avvenuto all’altezza di una curva, poco dopo una galleria nel territorio di Prevalle. Le moto coinvolte facevano parte di un gruppo di nove mezzi, sorpresi dal violento impatto con l’automobile. Le cause dell’incidente, come detto, sono ancora in fase di accertamento.

A seguito dello scontro, i soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenute diverse ambulanze e per due dei feriti più gravi è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La strada statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e il ripristino della viabilità.

Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il traffico della zona ha subito forti rallentamenti