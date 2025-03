A Verona arriva la primavera: domenica di sole e temperature miti

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Sull’ Europa dominano azioni depressionarie che portano a situazioni di estrema variabilità, tecnicamente normale per la stagione in corso. Nel fine settimana anche le nostre regioni vedranno condizioni molto dinamiche e variabili.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato al mattino e almeno fino a metà pomeriggio il cielo si presenta molto nuvoloso ma le precipitazioni associate sono davvero di poco conto. Qualche pioggia più insistente potrebbe realizzarsi al mattino ma tutto in dissolvimento nel corso delle ore, in serata aperture decise e rasserenamenti in arrivo. Venti deboli da ovest e temperature massime in lieve calo.

Per domenica splendida giornata di primavera con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso, venti in attenuazione e che si presentano quasi calmi e temperature in deciso aumento e sopra le medie del periodo.

Tendenza.

Settimana entrante molto tranquilla e spesso serena con largo spazio al sole, la primavera dunque mostra il volto più mite con giornate spesso davvero clementi e da godere all’aria aperta. Insomma una assaggio di mite primavera in arrivo.