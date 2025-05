Operazione “alto impatto” delle forze dell’ordine a Veronetta: 150 persone identificate, controlli a veicoli e locali del quartiere.

Ancora controlli nel quartiere di Veronetta: nella tarda serata di ieri, giovedì 8, polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale di Verona hanno battuto a tappeto l’intera zona di Veronetta. L’attività congiunta delle forze dell’ordine – iniziata alle 19 e conclusasi intorno all’1 di notte – si è concentrata, in questa circostanza, nelle aree tra lungadige Porta Vittoria, lungadige Sammicheli e lungadige re Teodorico estendendosi, anche, all’interno di alcuni dei numerosi locali presenti.

Nel corso dell’intera operazione sono state identificate 150 persone, sono stati controllati 29 veicoli e 10 esercizi pubblici.

Con l’obiettivo di verificare anche la regolarità dei rapporti lavorativi e il rispetto delle normative in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati effettuati controlli da parte dagli agenti della polizia amministrativa della Questura con l’ausilio del personale dell’Ispettorato del Lavoro. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di rilevare una violazione amministrativa da parte del titolare di un locale, connessa alla mancata esposizione della licenza che, per legge, i pubblici esercenti devono tenere in luogo visibile al pubblico. Gli ulteriori controlli effettuati sui dipendenti degli esercizi controllati, hanno, infine, fatto emergere posizioni ancora da verificare in merito alla presenza di lavoratori in nero.

L’operazione di ieri sera, che si inserisce nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, proseguirà nelle prossime settimane anche in altre aree cittadine.