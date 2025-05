Cantiere di Veronetta, dal 10 giugno partono i lavori di Acque Veronesi: dureranno 5 mesi.

Nuovo cantiere nella zona di Veronetta: dal 10 giugno prossimo, finito l’anno scolastico, apriranno i cantieri di Acque Veronesi in lungadige Porta Vittoria e in via San Francesco che dureranno 5 mesi, fino al 30 settembre, salvo imprevisti. Acque Veronesi andrà a realizzazione una vasca di laminazione simile a quella realizzata per evitare gli allagamenti di corso Portoni Borsari; quindi, un grande invaso che poi con una condotta va a scaricare a gravità in Adige. L’intervento ha l’obiettivo di evitare gli allagamenti di via XX Settembre e di un tratto di lungadige Porta Vittoria.

La viabilità.

Dal punto di vista viabilistico, chiuderà lungadige Porta Vittoria, accessibile parzialmente da ambo i lati solo ai residenti, mentre lungadige Pasetto diverrà a doppio senso, con l’eliminazione degli stalli di sosta. Chi proviene da via Torbido, diretto verso il centro, dovrà girare a sinistra verso ponte Aleardi.

“È un cantiere fondamentale per rispondere alle esigenze del quartiere, tecnicamente complesso – ha spiegato l’assessore alla mobilità e ai progetti complessi, Tommaso Ferrari – ed economicamente molto importante. Queste lavorazioni, assieme a quelle che stiamo portando avanti in via XX Settembre andranno a rinnovare totalmente l’infrastruttura idraulica di Veronetta per migliorare sensibilmente il deflusso delle acque meteoriche verso l’Adige riducendo i fenomeni di allagamento che spesso abbiamo visto in Veronetta e via XX Settembre”.

I lavori di Amt3, Acque Veronesi e V-Reti hanno lo scopo di sistemare sottoservizi vetusti ma anche per abbellire la via e renderla maggiormente fruibile dai pedoni mediante rifacimento dei marciapiedi.

A partire dal 10 giugno, al via un altro cantiere di Acque Veronesi, che rimarrà stanziale nelle vie San Francesco, lungadige Porta Vittoria e lungadige Pasetto, riguardante il progetto di rinnovamento della fognatura, che permetterà di collettare gli scarichi che arriveranno da via XX Settembre per scaricare poi l’eccesso di acque meteoriche in Adige.

“Daremo sollievo – ha aggiunto il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli – a una zona che è particolarmente a rischio di allagamenti in caso di fenomeni meteorici molto intensi, via XX Settembre ma anche un tratto di Lungadige Porta Vittoria. Il finanziamento dell’intervento è di 4 milioni e mezzo, finanziato dal Dipartimento della Protezione Civile nel 2022 dopo quanto accaduto in quartiere nell’agosto 2020, un evento disastroso che ricordiamo ancora tutti bene”.

I parcheggi per i residenti.

Per limitare i disagi e consentire ai residenti di soffrire il meno possibile l’insistenza del cantiere, Amt3 garantirà a chi avrà inibito l’accesso al proprio garage, di poter spostare i propri mezzi al Parcheggio Zanotto di via dell’Università o al Parcheggio Centro di via Campo Marzo, previo accordi con l’azienda di via Torbido – www.amt3.it – per ottenere il voucher gratuito. Nessuna limitazione invece per i plateatici delle attività commerciali limitrofe.