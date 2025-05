Un premio per il cinema e uno per la poesia: Bardolino in festa

Bardolino culla di talenti: premio alla poetessa Barbara Berton e all’attrice Benedetta De Beni.

Sono state ricevute in municipio e onorate con un premio dall’Amministrazione comunale di Bardolino, due concittadine che si sono distinte nel campo delle arti: la poetessa Barbara Berton e l’attrice Benedetta De Beni.

De Beni, classe 1998, giovane professionista con alle spalle già diverse esperienze nel cinema, nel teatro e della regia, è stata premiata per aver conseguito il premio come Miglior attrice protagonista al Caserta Film Festival 2024 per il cortometraggio “La Vie En Rouge”.

Berton, classe 1973, è stata riconosciuta perché i suoi versi poetici, composti a Bardolino, l’hanno portata – tra le altre – alla finale del prestigioso LXI Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive nella sezione Poesia Inedita. L’ultimo suo libro, “Come seme al vento”, raccoglie un centinaio di poesie e qualche haiku.

Per l’occasione, Berton ha composto una poesia su Bardolino, “Dipinto tra le onde”, donata al sindaco e alla cittadinanza.