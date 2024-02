Est veronese sotto osservazione per la pioggia.

Maltempo e pioggia senza sosta, la zona dell’est veronese sotto osservazione. Particolare attenzione viene infatti riservata in queste ore all’area più a est della provincia scaligera. A Soave sono state chiuse le paratie tra Alpone e Tramigna sul ponte lungo la regionale 11. Mancano pochi centimetri allo sfioratore della Colombaretta.

La zona in passato è stata colpita da varie esondazioni, tra cui quella del 2010 quando gli abitati di Soave e di Monteforte d’Alpone finirono sotto acqua. Da registrare anche alcuni piccoli smottamenti e frane, oltre a quella in Valpolicella che ha interrotto la strada tra le frazioni di Torbe e Prun, nel comune di Negrar. A Badia Calavena, in Lessinia, bloccato un tratto della provinciale 36 per colpa di un improvviso cedimento della strada.

Intanto la Protezione civile del Veneto, viste le previsioni meteo per le prossime ore, ha fatto scattare l’allerta rossa per i fiumi della regione.