Maltempo, grandinata a macchia di leopardo nel Veronese.

Il maltempo che da ore sta flagellando la città di Verona e gran parte della provincia si è fatto sentire nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 aprile, anche con una improvvisa grandinata che ha colpito a macchia di leopardo molte zone del Veronese.

In particolare la grandine, accompagnata da violentissimi acquazzoni, è caduta in molte parti del Villafranchese, ma ad essere colpita è stata anche la parte più a est della provincia di Verona, da San Martino a San Bonifacio, passando per Colognola ai Colli.

Nel frattempo, mentre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire decine di volte tra città e provincia a causa dei danni causati dal maltempo di queste ultime ore, la Protezione civile del Veneto ha prolungato l’allerta gialla fino alle ore 20 di venerdì 18. E anche il mondo agricolo si prepara a fare i conti con i danni provocati dall’ondata di maltempo.