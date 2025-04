Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo e dal forte vento a Verona e in provincia.

Il maltempo e le fortissime raffiche di vento hanno fatto parecchi danni a Verona e nel Veronese, con numerosi interventi dei vigili del fuoco, tra alberi abbattuti e tetti scoperchiati. A partire dalla notte tra il 16 e il 17 aprile, i vigili del fuoco di Verona sono stati impegnati a far fronte alle conseguenze del maltempo che ha colpito il territorio veronese.

Gli interventi, iniziati dalle ore 20 di mercoledì 16 aprile, hanno riguardato principalmente i danni causati dal forte vento. Molti gli alberi abbattuti in città e provincia, tetti scoperchiati, pali caduti e cavi elettrici strappati. Sono 41 gli interventi conclusi e al momento sono in corso le operazioni su altri 6 siti.

Per far fronte all’elevato numero di richieste d’intervento, è stato necessario rinforzare il dispositivo di soccorso tramite il richiamo di personale di turno libero. Attualmente sono 20 le richieste in attesa che sono state valutate ed ordinate in funzione della gravità della situazione.