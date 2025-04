Incidente con tamponamento tra due camion a Colognola ai Colli: uno dei due autisti rimane incastrato nell’abitacolo del mezzo.

Incidente tra camion, gravemente ferito un autista rimasto incastrato nell’abitacolo. E’ successo intorno alle ore 11.30 di questa mattina, giovedì 17 aprile: i vigili del fuoco sono intervenuti a in via Strà a Colognola ai Colli, per un tamponamento tra mezzi pesanti. Il conducente del mezzo che seguiva è rimasto incastrato nella cabina, impossibilitato a uscire.

I pompieri sono intervenuti con due squadre, dalla sede centrale e da Caldiero. Vigili del fuoco e Suem118 hanno lavorato con grande sinergia, aprendo spazi tra le lamiere e consentendo l’accesso ai sanitari. L’autista è stato estratto in sicurezza, stabilizzato e trasferito con elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento a Verona.