Verona, lavori urgenti di Acque Veronesi in via Quattro Spade.

Lavori urgenti di Acque Veronesi, via Quattro Spade chiusa al traffico. Nella giornata di domani, venerdì 18 aprile, via Quattro Spade a Verona resterà infatti chiusa la traffico per lavori. Acque Veronesi provvederà a un intervento urgente di riparazione nell’acquedotto per una perdita di acqua nel sottosuolo, verificatasi all’altezza del civico numero 7.

Per tale motivo, verrà istituito il divieto di transito a tutte le autovetture ad eccezione dei soli residenti nella via, che potranno circolare nel doppio senso di marcia. I lavori termineranno entro fine della giornata.