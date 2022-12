Lutto nel giornalismo veronese e veneto, è morto Angelo Pangrazio

Lutto nel giornalismo veronese per la morte di Angelo Pangrazio.

Lutto nel giornalismo veronese e veneto: questa mattina all’ospedale di Padova è morto Angelo Pangrazio. Aveva 65 anni. Nato a Zevio, aveva lavorato nei quotidiani l’Arena e la Cronaca di Verona prima di approdare in Rai, dove è stato per tanti anni inviato della Tgr Rai del Veneto. Ha collaborato con numerose testate tra le quali l’Unità, L’Espresso e il Giornale. Era andato in pensione l’anno scorso, e si era stabilito in Valpolicella.

“Angelo è stato un riferimento per lunghi anni nell’ambito del giornalismo, politico ed istituzionale. Distinguendosi per capacità professionali e competenza, ma anche per doti di empatia ed umanità, che non mancavano mai negli approfondimenti di quest’importante giornalista veneto”, ha dichiara il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la notizia della scomparsa di Angelo Pangrazio.