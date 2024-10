Ruba tre bici in una settimana in pieno centro a Verona, 39enne arrestato

Verona, in carcere 39enne ladro seriale di bici: tre furti in pochi giorni in pieno centro.

E’ stato disposto il trasferimento nel carcere di Montorio per il 39enne ladro seriale di bici, sorpreso per la terza volta in una settimana dopo aver rubato l’ennesima bicicletta a dei turisti tedeschi che l’avevano chiusa in via Cappello, all’angolo di via Mazzini, in pieno centro a Verona.

Questa mattina udienza per direttissima che ha convalidato l’arresto eseguito dal reparto motorizzato della polizia locale di Verona. L’uomo, un vero specialista dei furti di biciclette di valore di proprietà di turisti, è stato intercettato in via Poloni con il veicolo dopo essersene impossessato in centro. Nell’attesa del processo a novembre, l’uomo rimarrà in carcere, considerati anche i pregressi episodi.