Verona, 27enne denunciato per furto dopo il blitz della polizia nell’ex deposito ferroviario di via Porto San Michele.

Blitz della polizia nell’ex deposito ferroviario: 27enne denunciato per furto. Le volanti della polizia di Stato di Verona hanno fatto irruzione nella giornata di giovedì 16 nell’ex deposito ferroviario di via Porto San Michele, noto punto di ritrovo per lo spaccio di sostanze stupefacenti e la ricettazione di materiali compendio di furto.

Qui, gli agenti hanno intercettato due soggetti stranieri, entrambi sottoposti a perquisizione personale dopo essere stati identificati: infatti, a carico di uno dei due – un 27enne di origine marocchina – è risultata pendente una nota di rintraccio della locale Squadra Mobile. Se il controllo personale dei soggetti ha avuto esito negativo, a seguito di un’ispezione dello stabile abbandonato sono stati invece rivenuti – seppur non nelle immediate vicinanze degli stessi – sette smartphone di marche differenti e in discrete condizioni, un computer portatile, tre coltelli, un manganello e una pinza multiuso.

Terminati gli accertamenti sul posto, quindi, lo straniero è stato accompagnato in Lungadige Galtarossa, dove è stato riconosciuto – grazie all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza – da altri agenti delle Volanti quale autore di un furto consumato il giorno prima in zona Veronetta. L’uomo, quindi, risultato peraltro anche irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato e messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione. Soltanto nella giornata di giovedì, la polizia di Stato ha sottoposto a controllo nella provincia di Verona 917 persone.