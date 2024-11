Inseguimento allo Stadio, sulla moto rubata scappano all’alt della polizia

Passano col rosso e scappano alla polizia a bordo di una moto rubata in zona stadio Bentegodi, scatta l’inseguimento.

Proseguono i controlli della polizia nella zona adiacente lo stadio Bentegodi: ieri sera, martedì 12 novembre, è stato confiscato un motociclo risultato oggetto di furto.

Erano le ore 22 circa, quando due individui a bordo di una moto “Honda” modello XR 400 non si sono fermati al rosso del semaforo, proseguendo la marcia oltre l’incrocio. Nonostante l’alt degli agenti delle Volanti, i due malviventi hanno proseguito nella loro fuga.

I poliziotti si sono così messi all’inseguimento del motociclo: un inseguimento cominciato dall’uscita della tangenziale in direzione dello stadio Bentegodi fino a via San Marco, dove il conducente, vistosi ormai raggiunto dagli operatori, ha abbandonato la moto, facendola cadere a terra in modo da ostruire il passaggio.

Gli accertamenti effettuati dagli agenti hanno consentito di verificare che il motociclo risultava oggetto di furto. La moto è stata così riconsegnata al proprietario, a cui era stata sottratta qualche mese prima in via Colonnello Galliano. Sul posto, è stato anche rinvenuto un borsone con all’interno un grosso cacciavite e un piede di porco. In via Molise, inoltre, è stato ritrovato a terra il casco indossato dal passeggero.