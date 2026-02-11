Presunti maltrattamenti sui bimbi, indagini in corso per un asilo nido privato in pieno centro a Verona.
Si indaga per maltrattamenti: sarebbe questo il motivo per il quale i carabinieri hanno posto i sigilli a un asilo nido privato in pieno centro a Verona.
Le indagini, coordinate dalla Procura di Verona, sarebbero partite da una segnalazione, che avrebbe indicato presunti maltrattamenti sui bimbi all’interno dell’asilo nido privato “Baby Island” di via Dietro Filippini a Verona.
++ notizia in aggiornamento ++