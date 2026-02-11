Tú Sí Que Vales sbarca a Verona: al via i provini per il talent

Verona diventa “talent”: arrivano i casting ufficiali della trasmissione Tú Sí Que Vales.

Verona cerca il suo talento: arrivano i provini di “Tú Sí Que Vales” il fortunato show del sabato sera di Maria De Filippi. “Tú Sí Que Vales”, ha ufficialmente inserito la città scaligera tra le tappe dei suoi casting estivi. L’appuntamento è fissato per martedì 3 marzo.

Un’occasione d’oro per artisti e sognatori.

Dagli acrobati ai cantanti, dai comici ai performer più stravaganti: il format non pone limiti alla fantasia. L’invito, lanciato attraverso i canali ufficiali di Witty TV, è rivolto a chiunque senta di avere un “quid” speciale da mostrare ai giudici. Non si tratta solo di una selezione tecnica, ma della possibilità di entrare a far parte di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, capace di lanciare carriere e regalare visibilità nazionale.

Come partecipare.

Per chi volesse tentare la fortuna e dimostrare il proprio valore, la procedura è chiara: è necessario iscriversi ai casting tramite il portale dedicato wittytv.it. Solo attraverso la registrazione online si potrà avere la possibilità di essere convocati per le selezioni cittadine e sperare di sentire l’iconica frase: “Per me vale!”.