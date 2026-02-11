Vincite a raffica nel veronese, centrati due “5”: Legnago protagonista del SuperEnalotto.

Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 10 febbraio, Legnago è stata baciata dalla fortuna con una pioggia di euro. La dea bendata ha scelto come sua dimora la Tabaccheria Edicola Costantini, in via Scarsellini 46, dove i fortunati giocatori si sono aggiudicati 20.885,46 euro ciascuno. La terza vincita gemella è stata invece messa a segno a Vigonza, in provincia di Padova.

Mentre la bassa veronese festeggia, l’attesa per il colpo grosso cresce in tutta Italia. L’ultimo “6” storico, del valore di 35,4 milioni di euro, risale al maggio del 2025 a Desenzano del Garda. Per la prossima estrazione, prevista per giovedì 12 febbraio, il jackpot in palio continua a salire vertiginosamente, raggiungendo la cifra record di 119,4 milioni di euro.