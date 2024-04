Incidente a Verona, attimi di paura: uomo resta intrappolato in auto, ma viene estratto dai pompieri.

La sera del 6 aprile, i pompieri sono stati chiamati a intervenire in seguito a un incidente stradale avvenuto a Verona, in via Caroto. Verso le 19, per cause ancora non chiarite, il conducente di un’automobile ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa in un fossato e rimanendo intrappolato nell’abitacolo.

I vigili del fuoco della sede di Verona, sono arrivati sul luogo dell’incidente con un’autopompa e cinque operatori. Hanno lavorato con determinazione per circa un’ora, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, al fine di liberare il conducente dall’auto e metterlo al sicuro. Le operazioni di soccorso sono state completate intorno alle 20:30, con il veicolo messo in sicurezza e il conducente affidato alle cure dei soccorritori.