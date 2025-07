L’incidente mortale questo pomeriggio a Valeggio.

Tragedia sulle strade del veronese nel primo pomeriggio di oggi: un motoclista ha perso la vita a Valeggio sul Mincio dopo lo scontro con un’auto. La vittima è un ragazzo di appena 18 anni, residente a Villafranca di Verona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 in via Santa Lucia e secondo le prime ricostruzioni il giovane, alla guida della moto, in prossimità di una curva si è scontrato frontalmente contro l’auto che procedeva nel senso di marcia opposto.



Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata e un elicottero del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con un’ambulanza infermierizzata e l’elicottero del 118 per prestare i primi soccorsi al motociclista. Nonostante gli sforzi del personale medico, per la vittima non c’è stato nulla da fare: il centauro è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Presente anche la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità.