Forza il controllo dei carabinieri sulla Caprino-Spiazzi, nei guai un motociclista

In totale sono state 33 le multe durante i controlli sulla Caprino Spiazzi.

Controlli stradali intensificati da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Caprino Veronese, con particolare attenzione alla Strada Provinciale 8, la “Caprino-Spiazzi”. Questo tratto, che collega il comune di Caprino Veronese a Ferrara di Monte Baldo, rappresenta una meta molto frequentata da motociclisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, soprattutto durante la stagione turistica.

Negli ultimi giorni, la presenza dei militari dell’Arma lungo la SP8 ha portato a un significativo incremento delle verifiche sui veicoli in transito. In totale sono state elevate 33 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Degno di nota l’episodio di un motociclista che ha tentato di forzare un posto di controllo: l’uomo è stato fermato e multato con una sanzione amministrativa.

L’operazione, che rientra in un piano di monitoraggio più ampio a livello provinciale, ha avuto un impatto positivo sulla percezione di sicurezza della popolazione. Residenti e operatori turistici hanno espresso apprezzamento per la visibile e incisiva attività di prevenzione, che ha contribuito a scoraggiare comportamenti pericolosi e a garantire una maggiore serenità a chi percorre la strada o soggiorna nelle località limitrofe.

L’iniziativa, che mira a tutelare la piena fruibilità del Lago di Garda e delle aree turistiche più frequentate, proseguirà anche nei prossimi giorni. L’impegno dei Carabinieri di Caprino Veronese conferma l’attenzione costante dell’Arma verso la sicurezza stradale e la protezione della collettività, in un contesto caratterizzato da un forte afflusso di visitatori e appassionati delle due ruote.