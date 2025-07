I controlli dei carabinieri sul Garda.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Caprino Veronese nella serata del 25 luglio hanno eseguito un servizio coordinato per il controllo del territorio, in considerazione del consistente flusso turistico per l’avvio della stazione estiva sulla fascia costiera del Lago di Garda.

L’obiettivo è stato quello di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità a tutela del territorio. Nel concreto, l’operazione ha visto il dispiegamento di un importante numero di uomini e mezzi impegnati nel monitoraggio e nella verifica di soggetti e veicoli sulle principali arterie stradali.

Nel corso dell’evento sono stati sottoposti a controllo 55 soggetti e 33 mezzi, elevate 2 sanzioni al codice della strada, ritirata una patente di guida, deferito un soggetto in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e segnalato un soggetto alla Prefettura per possesso di stupefacenti.