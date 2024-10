Schianto tra quattro auto sul cavalcavia di viale Piave: sei i feriti, due sono gravi

Verona, incidente fra quattro auto sul cavalcavia di viale Piave, sono sei le persone ferite.

Un mega incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre, ha coinvolto quattro auto sul cavalcavia di viale Piave a Verona. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 16, le quattro vetture si sono scontrate, per cause ancora da accertare, proprio all’altezza del cavalcavia tra viale Piave e viale del Lavoro.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del Suem 118. Il bilancio dell’incidente è di 6 persone ferite, due delle quali in modo serio. I feriti sono stati trasportati, due in codice rosso e quattro in codice giallo, negli ospedali di Borgo Trento e Villafranca. I vigili del fuoco sono giunti sul posto dalla vicina sede centrale di via Polveriera Vecchia con un mezzo e 5 operatori, e hanno estratto alcuni dei conducenti e messo in sicurezza le autovetture terminando le operazioni in poco meno di un’ora.

Presente, per ricostruire nei dettagli quanto accaduto, anche la polizia locale di Verona, impegnata in zona anche per i rallentamenti al traffico nella zona di Verona sud dovuti alle lunghe code delle auto dirette al centro commerciale Adigeo. Il cavalcavia è rimasto chiuso al traffico per consentire i soccorsi.