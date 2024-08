Incidente in moto sulle Torricelle, le condizioni del 29enne ferito

L’incidente in moto questa notte sulle Torricelle.

Incidente questa notte poco dopo le 2 sulle Torricelle, dove un motociclista per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria moto Honda Hornet. Il conducente, un veronese 29enne, è stato trasferito in codice rosso al Polo Confortini, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale e del Suem 118.La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora per permettere i rilievi degli agenti e sono in corso gli accertamenti sulle condizioni psicofisiche del motociclista.