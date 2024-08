Prima nasconde i superalcolici nello zaino, poi aggredisce l’addetto alla sicurezza

Il 27enne è stato arrestato e i carabinieri hanno recuperato il bottino nascosto nello zaino.

Nel pomeriggio di ieri, un giovane 27enne di origini indiane è stato colto in flagranza da un addetto alla sicurezza dell’ipermercato Galassia di San Giovanni Lupatoto, nel momento in cui si aggirava fra le corsie del supermercato, prelevando bottiglie di superalcolici dagli scaffali per poi nasconderle all’interno del proprio zaino e avviandosi verso le casse. Pensando di farla franca e di passare inosservato, ha oltrepassato le casse senza pagare, ma immediatamente il 27enne è stato fermato dall’addetto alla vigilanza. Per tutta risposta l’indiano ha reagito tentando di aggredirlo con calci e pugni ma, nonostante tutto, è stato subito immobilizzato.

Grazie all’immediata segnalazione da parte del personale della sicurezza, sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri di San Giovanni Lupatoto che hanno proceduto all’arresto in flagranza del giovane 27enne. Colto con ancora il bottino nello zaino, infatti, sono state trovate ben 4 bottiglie di superalcolici del valore totale di 99 euro che, fortunatamente, nonostante le fasi concitate del fermo sono state restituite, integre e pronte per essere rivendute, alla direzione dell’ipermercato.

L’arrestato dopo le formalità di rito è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di via Salvo D’Acquisto. Nella mattinata di oggi, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, condannato l’uomo alla pena di 8 mesi e 27 giorni di reclusione con pena sospesa.