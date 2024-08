Incidente frontale nella notte a San Michele, un ferito in ospedale

L’incidente questa notte in via Unità d’Italia, a San MIchele.

Incidente frontale tra due auto in via Unità d’Italia poco dopo la mezzanotte, tra una Fiat Punto e una Ford Ecosport, con il coinvolgimento anche di una Opel Corsa in sosta.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato provocato da un colpo di sonno del conducente della Fiat Punto. Per ragioni ancora in corso di accertamento, il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta, centrando frontalmente la Ford Ecosport che procedeva in senso contrario.

L’impatto è stato violento e immediato, lasciando l’uomo alla guida della Fiat intrappolato all’interno della sua vettura. Sul luogo dell’incidente sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente ferito dalle lamiere contorte dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che, dopo aver stabilizzato l’uomo, lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. La Polizia Locale di Verona ha immediatamente chiuso la strada al traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un altro incidente è avvenuto sempre questa notte sulle Torricelle, dove un motociclista di 29 anni è rimasto ferito.

L’appello del comandante Altamura.

Sono già 979 gli incidenti rilevati dalla Polizia Locale da inizio anno, a fronte dei 942 dello stesso periodo

dello scorso anno.



“Inaccettabili alcuni comportamenti di guida, nonostante i controlli periodici della Polizia Locale che da inizio anno ha ritirato oltre 180 patenti per guida alterata e per superamento dei limiti di velocità”, afferma il comandante Luigi Altamura, che ricorda che tali comportamenti hanno come conseguenza anche un aumento dei costi sociali per i danni provocati alle persone e ai veicoli.