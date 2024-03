Incidente sul lavoro s San Giovanni Lupatoto.

Gravissimo incidente sul lavoro nella prima mattina di oggi, martedì 19 marzo, a San Giovanni Lupatoto, presso la Napoleon Abrasive spa in via Monti Berici: secondo le prime informazioni intorno alle 6 una persona, per cause ancora da accertare, ha subito un grave schiacciamento della mano destra, al punto da rischiare l’amputazione dell’arto.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato la persona ferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto, per verificare quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità, anche i carabinieri e personale Spisal.

(notizia in aggiornamento)