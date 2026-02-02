A4, incidente all’alba tra Peschiera e Sommacampagna: due feriti, uno in codice rosso, è grave.

Incidente sulla A4 tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna, un ferito grave in codice rosso: traffico rallentato in direzione Verona. Lo scontro si è verificato questa mattina, intorno alle 8, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna.

L’evento ha visto coinvolte due autovetture. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto per cause ancora al vaglio delle autorità competenti. Sul posto è stato necessario l’intervento immediato dei soccorritori del Suem 118, giunti un’ambulanza infermierizzata e un’automedica.

Il bilancio è di due persone ferite. La situazione più critica riguarda una persona in codice rosso, trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento. La seconda, che ha riportato ferite di media gravità, è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Villafranca.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la polizia stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

++ notizia in aggiornamento ++