La sfida della Lessinia per salvare le razze in via d’estinzione

Progetto Radici: la rivoluzione agricola della Lessinia debutta a Fieragricola.

Il gusto del futuro: la rivoluzione agricola della Lessinia debutta a Fieragricola con il progetto Radici, la risposta locale alla globalizzazione alimentare. Il cuore dell’iniziativa è la nascita della Comunità del Cibo della Lessinia, una rete che mette finalmente attorno allo stesso tavolo agricoltori, istituzioni e ricercatori.

Un patto tra produttori e consumatori.

Perché è importante: oggi chi acquista vuole sapere da dove viene il cibo e, soprattutto, chi lo produce. Il progetto R.A.D.I.C.I. (Rete Agroalimentare per la Difesa dell’Identità, del Cibo e dell’Innovazione) nasce proprio per accorciare le distanze: meno passaggi, più filiera corta e, di conseguenza, più guadagno per le imprese agricole che presidiano il territorio montano.

SOS Biodiversità: salvare il “bello e il buono”.

La Lessinia è un tesoro di biodiversità che rischiamo di perdere. La nuova Comunità del Cibo si pone come scudo per le razze animali a rischio estinzione.

La Pecora Brogna, simbolo della pastorizia locale.

I bovini Rendena e Grigio Alpina, custodi della montagna.

Non si tratta solo di ecologia, ma di economia reale. Proteggere queste razze significa garantire il futuro a prodotti unici come il formaggio Misturin, i famosi Gnocchi della Lessinia, il Salame di Verona e la Soprèssa, trasformando la storia locale in un valore aggiunto che il mercato oggi premia.

Il debutto a Fieragricola.

Il progetto verrà svelato ufficialmente giovedì 5 febbraio alle ore 15, durante la fiera simbolo del settore a Verona. Allo stand di Copagri (Padiglione 3, stand C4), si terrà un incontro speciale che unirà il dibattito istituzionale al piacere del palato.

All’evento, che vedrà la partecipazione di sindaci, docenti universitari e imprenditori come Sara Contin, è atteso anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. E per chi vuole “toccare con mano” la qualità del progetto, la presentazione sarà anticipata da uno show cooking che trasformerà le materie prime della Lessinia in piatti d’eccellenza.