Incidente in autostrada A4, ci sono feriti: code e traffico in tilt

Incidente con feriti lungo l’autostrada A4.

Incidente nella mattinata di oggi, domenica 1 giugno, lungo l’autostrada A4: intorno alle 10.30 una maxi carambola fra alcune auto e moto si è verificato, per cause ancora da accertare, tra i caselli di Soave e Verona est, in direzione di Milano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118: ad avere la peggio in particolare sarebbe stato un motociclista, trasportato in ospedale. Inevitabili le lunghe code. Al vaglio della polizia stradale le cause dell’incidente.