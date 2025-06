Incidente a Valeggio, un ferito in codice rosso.

Ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada: grave incidente nella mattinata di oggi, domenica 1 giugno, a Valeggio sul Mincio. Da una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Castelnuovo, nel territorio del comune di Valeggio.

Per cause ancora da accertare, un’auto è improvvisamente uscita di strada, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, anche con l’elicottero di Verona emergenza. La persona alla guida dell’auto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia stradale la dinamica dell’incidente.

++ in aggiornamento ++