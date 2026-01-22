Incidente nella notte sull’autostrada A22 tra camion e furgone: i due mezzi prendono fuoco, uomo e donna morti tra le fiamme.

Devastante incidente mortale nella notte sull’autostrada A22, all’altezza di Brentino Belluno, al chilometro 188 direzione sud. L’allarme è scattato alle 3.47: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto un tamponamento avvenuto per cause ancora da accertare un furgone con a bordo due persona, un uomo e una donna, ha tamponato un camion fermo in una piazzola di sosta dando vita a un terribile incendio.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Avio, Verona e Trento, ma le fiamme nel frattempo avevano completamente avvolto i due veicoli, favoriti dal fatto che il camion trasportasse carta e cartone. Per i due occupanti del furgone, rimasti incastrato nell’abitacolo, non c’è stato nulla da fare. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: l’autostrada è rimasta a lungo chiusa per permettere i soccorsi e liberare la carreggiata. Successivamente la viabilità è stata parzialmente ripristinata.