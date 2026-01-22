Scomparso a Verona: appello per Erik Tini, studente di 23 anni

Erik Tini non rientra a casa, scomparso a Verona: l’appello dei familiari dello studente 23enne

Scomparso un altro ragazzo: ore di apprensione a Verona per la scomparsa di Erik Tini, uno studente universitario di 23 anni. Secondo quanto diffuso dai familiari tramite un appello sui social, del giovane che vive a Dolcè, non si hanno più notizie dal 20 gennaio.

Al momento della scomparsa, Erik aveva con sé i documenti di identità, ma non ha portato il cellulare né altri oggetti personali. La famiglia ha già sporto regolare denuncia alle Forze dell’Ordine.

Chiunque dovesse avvistarlo o avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente la Polizia o di rispondere all’appello dei familiari per facilitare le ricerche.