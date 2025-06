Incidente a Torretta di Legnago, muore un bimbo, feriti la mamma e il fratellino.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 15, a Torretta di Legnago: poco prima delle 18 un’auto è uscita di strada, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la strada provinciale che collega Legnago proprio a Torretta. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un’uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero di Verona emergenza. Le tre persone a bordo dell’auto, una mamma con i suoi due bimbi, sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Borgo Trento, Padova e Legnago. Pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale, uno dei due bimbi, di 8 anni, non ce l’ha fatta ed è morto al Mater Salutis di Legnago. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente.

++ notizia in aggiornamento ++