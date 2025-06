Tragico incidente in Lessinia, a San Giorgio di Bosco Chiesanuova: ciclista muore investito.

Tragedia della strada nel pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, in Lessinia: secondo le prime informazioni, poco dopo le 17 un ciclista è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente a San Giorgio di Bosco Chiesanuova. Ad investirlo, per cause che sono ancora da accertare, sarebbe stata un’auto.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza, ma per lo sfortunato ciclista, un uomo di 66 anni, non c’è stato nulla da fare. Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione di quanto accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++